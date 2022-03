Lyon denkt an Kovac

In der Ligue 1 steht Olympique Lyon nur auf Platz zehn. Die Qualifikation zur Champions League ist in weiter Ferne und so wächst auch die Kritik an Peter Bosz. Der Niederländer hat im vergangenen Sommer als Cheftrainer übernommen, allzu erfolgreich ist sein Engagement bislang nicht.

Über den Gewinn der Europa League könnte der Einzug in die Königsklasse noch gelingen, im Viertelfinale wartet West Ham United. Verpasst OL den Sprung in die internationale Eliteliga aber, dürften Boszs Tage gezählt sein.

Hinter verschlossenen Türen wird schon über mögliche Nachfolger beraten. Neben Laurent Blanc (vereinslos) und Julien Stéphan (Racing Straßburg) ist nach FT-Infos auch Niko Kovac ein Kandidat. Der 50-Jährige wurde Anfang des Jahres bei der AS Monaco entlassen und ist auf Jobsuche.

Auch Spuren in die Bundesliga

Zuletzt wurde Kovac bei Borussia Mönchengladbach gehandelt, Hertha BSC hat nach FT-Infos schon vor Monaten vorgefühlt. Mit Fredi Bobic hat dort ein Vertrauter aus gemeinsamen Tagen bei Eintracht Frankfurt das Sagen. Man kennt sich, man schätzt sich.

Bis zum Saisonende will Kovac die Füße stillhalten und sich erholen. Zur neuen Spielzeit dürfte der Kroate dann wieder bereit sein für eine neue Aufgabe. Denkbar, dass Lyon dann vorstellig wird.