FC Bayern: Schockmoment bei Musiala

Schreckmoment beim FC Bayern: Bei der Partie im Telekom Cup gegen RB Leipzig (3:1) kippte Jamal Musiala (23) abseits des Balles plötzlich um. Der Notarzt eilte auf den Rasen, hob aber den Daumen und gab schnell Entwarnung. Laut ‚Sport1‘ klagte Musiala über ein Schwindelgefühl und Kreislaufprobleme. Während des Spiels herrschten Temperaturen von über 30 Grad.

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Update (19:41 Uhr): Sportvorstand Max Eberl sagte nach dem Spiel in der Mixed Zone über Musiala: „Das Wichtigste ist, es geht ihm gut. Zu allem anderen kann man nichts sagen.“

Musiala musste anschließend nach rund 84 Minuten benommen ausgewechselt werden. Erst in der 66. Minute war der offensive Mittelfeldspieler in die Partie gekommen. Kurz vor seiner Auswechslung hatte der DFB-Nationalspieler den 3:1-Endstand markiert.

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Neben Musiala macht man sich in München auch um Konrad Laimer (29) und Min-jae Kim (29) Sorgen. Das Duo konnte die Partie wegen Oberschenkelverletzungen ebenfalls nicht beenden.