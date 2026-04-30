35-Millionen-Zugang für Barça?

Der FC Barcelona schaut sich für den Fall, dass die anvisierte Verpflichtung von Alessandro Bastoni (27/Inter Mailand) nicht gelingt, nach Alternativen um. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge ist Natan von Betis Sevilla ein Kandidat bei Barça. Betis plane, den Innenverteidiger im Sommer zu verkaufen, um Transfereinnahmen zu erzielen.

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Laut der spanischen Tageszeitung fordern die Andalusier rund 35 Millionen Euro für Natan, der vertraglich noch bis 2030 gebunden ist. Quellen aus dem Umfeld des Spielers gehen jedoch davon aus, dass ein Wechsel für 30 Millionen Euro vonstattengehen könnte. Neben den Katalanen, die zusätzlich Cristian Romero (28/Tottenham Hotspur) als Bastoni-Alternative im Blick haben, sind dem Bericht zufolge auch West Ham United, der AFC Bournemouth und Newcastle United am 25-jährigen Brasilianer interessiert.