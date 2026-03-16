HSV: Öztunali trifft Zukunftsentscheidung
Levin Öztunali hängt seine Fußballschuhe im Sommer nach dem Ende seiner verkorksten Zeit beim Hamburger SV wohl nicht an den Nagel. Laut der ‚Bild‘ will der 30-Jährige weiter Fußball spielen. „Zwei, drei Anfragen“ aus Deutschland liegen dem Offensivmann dem Boulevardblatt zufolge vor. Offen ist, ob es sich dabei um Klubs aus dem Profi- oder dem Amateurbereich handelt. Auch ein Wechsel ins Ausland soll für Öztunali eine Option sein.
Zuletzt hatte die ‚Hamburger Morgenpost‘ erneut berichtet, dass beim Gewinner der U18-Fritz-Walter-Medaille in Silber aus dem Jahr 2014 ein Karriereende im Raum steht. Öztunali war im Sommer 2023 von Union Berlin zurück nach Hamburg gewechselt. Dort spielt der Enkel von HSV-Ikone Uwe Seeler aber gar keine Rolle mehr, im November 2024 wurde der Rechtsfuß in die U21 degradiert. Sein hochdotierter Vertrag läuft im Sommer aus.
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