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Ramos-Nachfolge: PSG denkt an WM-Star

von Santi Aouna - Fabian Ley - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Folarin Balogun feiert seinen Treffer @Maxppp

Paris St. Germain mischt im Poker um Folarin Balogun (24) mit. Nach FT-Informationen genießt der US-amerikanische Angreifer bei der Pariser Sportführung intern ein hohes Ansehen. Kontakt mit der AS Monaco hat der Champions League-Sieger bis dato aber noch nicht aufgenommen.

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Nach dem Verkauf von Gonçalo Ramos (25) an den AC Mailand für über 70 Millionen Euro inklusive Boni sucht PSG nach einem neuen Stürmer. Konkurrenz im Werben um Balogun, der in der WM-Gruppenphase zwei Tore und einen Assist markieren konnte, hat der französische Topklub vor allem von den Premier League-Klubs Tottenham Hotspur und FC Chelsea. Die mögliche Ablöse wird auf 50 Millionen Euro taxiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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