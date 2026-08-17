Bericht: VfB kassiert acht Millionen für Milosevic
Der VfB Stuttgart kann wohl zeitnah einen weiteren Abgang verzeichnen. Jovan Milosevic steht vor einem Wechsel ins Ausland.
Dem VfB Stuttgart ist es gelungen, einen Käufer für Jovan Milosevic zu finden. Laut Ben Jacobs haben die Schwaben eine Übereinkunft mit Sporting Braga gefunden. Demnach soll der Transfer des 21-jährigen Stürmers für acht Millionen Euro über die Bühne gehen.
Milosevic erhalte in Braga einen Fünfjahresvertrag. Neben seinem künftigen Arbeitgeber zeigten auch Betis Sevilla und Vereine aus der Premier League Interesse am Serben. 2023 zahlten die Stuttgarter 1,2 Millionen Euro Ablöse an Vojvodina – jetzt wird der Youngster mit einem satten Transferplus weiterverkauft.
Update (18:01 Uhr): Laut ‚Sky‘ ist auch Udinese Calcio noch im Rennen um Milosevic. Noch sei mit dem VfB keine finale Einigung erzielt worden, wenngleich es gut für Braga aussieht.
2025 debütierte Milosevic für die serbische Nationalmannschaft. In der Bundesliga gelang ihm aber kein nachhaltiger Durchbruch. In der vergangenen Rückrunde spielte der Rechtsfuß auf Leihbasis für Werder Bremen und erzielte drei Tore in 13 Bundesliga-Partien.
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