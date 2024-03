Eintracht: Krösche-Gespräche terminiert

Eintracht Frankfurt wird zeitnah die Vertragsgespräche mit Markus Krösche aufnehmen. Wie ‚Sky‘ berichtet, werden sich die Verantwortlichen mit dem Sportvorstand in der anstehenden Länderspielpause Ende März zusammensetzen, um über eine Verlängerung zu sprechen. Hierbei handele es sich jedoch um ergebnisoffene Sondierungsgespräche.

Unter der Anzeige geht's weiter

Krösche ist aktuell noch bis 2025 an die SGE gebunden, wurde zuletzt aber mit dem Geschäftsführer-Posten bei Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, der mit dem baldigen Ausscheiden von Hans-Joachim Watzke frei wird. In Frankfurt sollen die Verantwortlichen aber zuversichtlich sein, was eine Verlängerung mit dem 43-Jährigen angeht.