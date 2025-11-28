Burkardt-Verletzung noch schlimmer als befürchtet?

Jonathan Burkardt fehlt Eintracht Frankfurt offenbar noch länger als befürchtet. Wie die ‚Bild‘ berichtet, geht man bei den Adlerträgern inzwischen intern davon aus, dass der Stürmer bis Ende Januar ausfällt. Mit einem Einsatz zum Bundesliga-Restart am 9. Januar gegen Borussia Dortmund oder unmittelbar danach rechnet man bei der Eintracht nicht.

Bei der 0:3-Niederlage gegen Atalanta Bergamo in der Champions League zog sich der 25-Jährige eine ernsthafte Wadenverletzung zu. Einen Rückfall nach der Genesung will die SGE unbedingt vermeiden. Nichtsdestotrotz wiegt der Ausfall des Nationalstürmers schwer, schließlich ist er mit elf Toren Frankfurts bester Torschütze in der laufenden Spielzeit.