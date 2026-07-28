Der Nachfolger von Didier Deschamps als französischer Nationaltrainer ist gefunden und könnte keinen größeren Namen tragen. Wie der FFF bekanntgibt, übernimmt Zinédine Zidane das Traineramt und unterschreibt bis 2030.

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𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

Zidane tritt damit in die Fußstapfen seines früheren Mitspielers Deschamps, der den Job seit 2012 innehatte, aber mit Abschluss der Weltmeisterschaft zurückgetreten war. Beiden wird kein gutes Verhältnis nachgesagt, mit einer formellen Übergabe ist also nicht zu rechnen.

Deschamps stand trotz des Weltmeistertitels im Jahr 2018 und der Finalteilnahme 2022 zunehmend in der Kritik. Grund war der wenig attraktive und häufig zweckmäßige Fußball, den der 57-Jährige mit der stargespickten Mannschaft spielen ließ. Das soll sich unter Zidane ändern.

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Zidane lehnte Klubfußball ab

Für den einstigen Weltfußballer ist es ein Traumjob, zahlreiche Vereinsanfragen blockte er mit der Aussicht auf die Équipe Tricolore in den vergangenen Jahren ab.

Das erste Länderspiel unter dem neuen Chefcoach findet am 25. September (20:45 Uhr) im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul gegen die Türkei statt. Am 2. Oktober hat sich Italien zu Zidanes Heimspiel-Debüt im Stade de France angekündigt.