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Traumjob: Zidane wird Frankreich-Coach

Bereits seit Monaten wurde gemunkelt, nun ist die Entscheidung öffentlich bestätigt: Zinédine Zidane übernimmt die Équipe Tricolore und soll für neue Erfolge und besseren Fußball sorgen.

von Martin Schmitz - Quelle: fff.fr
1 min.
Zinédine Zidane bei einem EA-Event @Maxppp

Der Nachfolger von Didier Deschamps als französischer Nationaltrainer ist gefunden und könnte keinen größeren Namen tragen. Wie der FFF bekanntgibt, übernimmt Zinédine Zidane das Traineramt und unterschreibt bis 2030.

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Zidane tritt damit in die Fußstapfen seines früheren Mitspielers Deschamps, der den Job seit 2012 innehatte, aber mit Abschluss der Weltmeisterschaft zurückgetreten war. Beiden wird kein gutes Verhältnis nachgesagt, mit einer formellen Übergabe ist also nicht zu rechnen.

Deschamps stand trotz des Weltmeistertitels im Jahr 2018 und der Finalteilnahme 2022 zunehmend in der Kritik. Grund war der wenig attraktive und häufig zweckmäßige Fußball, den der 57-Jährige mit der stargespickten Mannschaft spielen ließ. Das soll sich unter Zidane ändern.

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Zidane lehnte Klubfußball ab

Für den einstigen Weltfußballer ist es ein Traumjob, zahlreiche Vereinsanfragen blockte er mit der Aussicht auf die Équipe Tricolore in den vergangenen Jahren ab.

Das erste Länderspiel unter dem neuen Chefcoach findet am 25. September (20:45 Uhr) im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul gegen die Türkei statt. Am 2. Oktober hat sich Italien zu Zidanes Heimspiel-Debüt im Stade de France angekündigt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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