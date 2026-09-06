Newcastle stellt Weiche für die Zukunft

Toptalent Kyran Thompson (17) unterschreibt seinen ersten Profivertrag bei Newcastle United. Das gibt der Premier League-Klub offiziell bekannt. „Die Unterzeichnung eines Profivertrags ist ein großer Moment für ihn und eine Belohnung für die Leistungen, die er schon früh gezeigt hat. Jetzt besteht die Herausforderung darin, darauf aufzubauen“, lässt sich Steve Harper, Leiter der Newcastle-Akademie, zitieren.

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We are pleased to announce that Kyran Thompson has signed his first professional contract with the club on his 17th birthday ✍️



Congratulations and happy birthday, Kyran! 🙌 pic.twitter.com/zHgC4Y1dbd — Newcastle United (@NUFC) September 6, 2026

Thomson ist englischer U17-Nationalspieler und war erst Anfang Juli aus der Jugendakademie des FC Arsenal zu den Magpies gewechselt. In seinen ersten Wochen überzeugte der Flügelstürmer so sehr, dass bereits jetzt der nächste Schritt erfolgt. „Ich habe hart dafür gearbeitet, meinen ersten Profivertrag zu unterschreiben. Ich glaube, der Wechsel zu Newcastle war der richtige Schritt in Richtung meiner Ziele. Ich bin froh, hier zu sein, und freue mich sehr auf die Zukunft“, so Thompson.