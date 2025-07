FC Bayern: Aznou-Wechsel vor dem Abschluss

Die Zeichen bei Adam Aznou und dem FC Bayern stehen auf Trennung. Während der Klub-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten sollte das Talent aus den eigenen Reihen die Möglichkeit erhalten, sich unter Trainer Vincent Kompany zu beweisen. Am Ende sprangen magere acht Spielminuten beim 10:0-Kantersieg über Auckland City heraus.

Um künftig auf höherem Niveau mehr Spielpraxis zu sammeln, wird sich Aznou nach FT-Informationen noch heute dem FC Getafe anschließen. Die Vertragsunterzeichnung ist in den kommenden Stunden angedacht. Ob es sich um eine Leihe oder ein Modell mit Verkauf und Rückkaufoption handeln wird, ist noch nicht durchgesickert.

Der 19-jährige Linksverteidiger spielte bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison in La Liga. In 13 Einsätzen für Real Valladolid konnte Aznou individuell zwar seine Qualität nachweisen, den Abstieg der Mannschaft aber nicht verhindern. Mit Getafe dürfte der marokkanische Nationalspieler in angenehmeren Tabellenregionen unterwegs sein.