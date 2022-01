BVB: Für Bellingham gibt es „auf der ganzen Welt keinen besseren“ Klub

Jude Bellingham hat sich eine Liebeserklärung an Borussia Dortmund entlocken lassen. Im Interview auf der vereinseigenen Homepage sagt der 18-jährige Engländer: „Der BVB ist der beste Klub für mich und meine Entwicklung. Ich würde sogar sagen: Für mich gibt es auf der ganzen Welt keinen besseren.“

Vor allem mit Blick auf das Interesse zahlreicher Topklubs ist das ein echtes Statement. Denn es könnte bedeuten, dass Bellingham seine Zukunft zumindest mittelfristig beim BVB sieht. Zur Einordnung: Unter anderem bekundet der FC Liverpool Interesse an dem Mittelfeldspieler. Bis 2023 wollen die Reds eigentlich nicht warten.

Bellingham dankt dem BVB

Vor eineinhalb Jahren war Bellingham für 25 Millionen Euro Ablöse vom englischen Zweitligisten Birmingham City nach Dortmund gekommen. Ein gewisses Risiko schwang damals mit, denn der Youngster war gerade erst 17 Jahre alt geworden.

„Ich kenne die Summe schon, sie war ja überall zu lesen, als ich im vergangenen Sommer nach Dortmund gewechselt bin, und ich kann nur sagen: Das war schon bemerkenswert“, befindet Bellingham, der sich von Beginn an wertgeschätzt fühlte: „Wer gibt schon so viel Geld für einen so jungen Kerl aus, und dann auch noch während der Covid-Pandemie?“

