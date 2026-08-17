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Neue Option für Stage

von Dominik Sandler - Quelle: sportal.gr
Jens Stage applaudiert den Fans @Maxppp

Nach dem geplatzten Transfer zur TSG Hoffenheim könnte Jens Stage den SV Werder Bremen doch noch verlassen. Wie ‚sportal.gr‘ berichtet, interessiert sich Panathinaikos Athen für den dänischen Achter. Für den griechischen Erstligisten könnten die hohen finanziellen Forderungen des Bundesligisten allerdings zu einer unüberwindbaren Hürde werden.

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Werder hatte lange mit der TSG verhandelt und dabei auf einer Ablöse von 14 Millionen Euro beharrt. Auch deshalb haben sich die Sinsheimer schließlich für andere Optionen entschieden. Stage liebäugelt mit einem Abschied, Bremen will den 29-Jährigen aber unbedingt über den Sommer hinaus halten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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