Bundesliga
Bayern freut sich auf Olise
@Maxppp
Das Interesse von Real Madrid an Michael Olise lässt die Funktionäre beim FC Bayern offenbar nicht zittern. Nach dem Testspiel gegen die SV Wehen Wiesbaden äußerte sich Sportdirektor Christoph Freund bei der ‚Abendzeitung‘ zu den anhaltenden Transfergerüchten: „Das ist für uns gar kein Thema. Wir freuen uns, wenn Michael aus dem Urlaub zurückkommt.“
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Mit einem Abgang des französischen Ausnahmekönners beschäftigen sich die Verantwortlichen des Rekordmeisters überhaupt nicht. „Er wird in dieser Saison eine wichtige Rolle beim FC Bayern spielen. So wie letztes Jahr auch schon“, betonte Freund.
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