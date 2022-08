Harit-Gespräche „intensiviert“ – Spur zu Gala wieder heißer

Weiter hoffen sie in Gelsenkirchen auf einen Transfer von Amine Harit. Nicht, weil dem feinen Techniker aus Marokko die Qualität fehlt, sondern weil sein Salär von 5,5 Millionen Euro pro Jahr auf die Vereinskasse drückt. Abgesehen davon ließe sich mit einer Transfer- oder Leihgebühr zusätzliches Geld einnehmen.

„Die Gespräche wurden intensiviert“, wird Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder nun von der ‚WAZ‘ zitiert. Dass Harit nach seiner Freistellung zwecks Verhandlungen wieder am Mannschaftstraining teilnimmt, müsse kein schlechtes Zeichen sein. „Ich bin zuversichtlich, dass da noch was auf den Tisch kommt“, so der Kaderplaner.

Schröder will „Dinge anschieben“

Laut ‚WAZ‘ führt weiterhin eine Spur in die Türkei zu Galatasaray. Vor Wochen schon wurde der Traditionsklub aus Istanbul als Harit-Abnehmer gehandelt. Schröder vielsagend zum Gala-Interesse: „Das werden wir auch mit dem Management besprechen müssen.“

Das Transferfenster in der Türkei schließt erst am 8. September, bis dahin ließe sich Harit nach Istanbul transferieren. Bis zum 1. September wäre auch ein Transfer in eine andere europäische Topliga – etwa zu Leicester City – möglich. „Man kann wieder Dinge schaffen, Dinge anschieben, bis zum Schluss alles ausschöpfen und dann gucken wir, wie die Mannschaft aussieht“, bleibt Schröder optimistisch.