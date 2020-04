Pavard plant kurzfristig

Benjamin Pavard will nicht allzu fern in die Zukunft schauen. Darüber, wie lange er noch in München bleiben will, sagt der Abwehrspieler gegenüber ‚Sport1‘: „Wie das bei mir sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber der FC Bayern ist ein großer Verein. Hier spürt man sehr viel Liebe, alles ist sehr familiär. Im Fußball ist alles möglich. Ich kann nicht vorhersehen, was die Zukunft bringt.“

Pavard war im Sommer für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum deutschen Rekordmeister gekommen. Die meisten seiner 35 Pflichtspiele bestritt er als Rechtsverteidiger, kam aber auch innen zum Einsatz. Über Bayerns Pläne, rechts hinten aufzurüsten, sagt der 24-Jährigen: „Konkurrenz bringt einen voran. Das ist also nichts, worüber ich mir Sorgen mache. Bayern ist ein großer Klub, da hat man seinen Platz nie sicher.“