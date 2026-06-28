Malo Gusto (23) würde gerne zu Manchester City wechseln. Nach FT-Informationen hat der Rechtsverteidiger den Skyblues grünes Licht für einen Transfer gegeben. Die größere Hürde wird die Einigung mit dem FC Chelsea.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dort steht Gusto bis 2030 unter Vertrag, die Blues hatten ihn vor dreieinhalb Jahren für 30 Millionen Euro von Olympique Lyon geholt. In Manchester träfe der französische WM-Fahrer (zwei Kurzeinsätze) auf Ex-Chelsea-Trainer Enzo Maresca.