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FT-Info Premier League

Gusto sagt City zu

von Santi Aouna - David Hamza - Quelle: FT-Info
Malo Gusto schießt @Maxppp

Malo Gusto (23) würde gerne zu Manchester City wechseln. Nach FT-Informationen hat der Rechtsverteidiger den Skyblues grünes Licht für einen Transfer gegeben. Die größere Hürde wird die Einigung mit dem FC Chelsea.

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Dort steht Gusto bis 2030 unter Vertrag, die Blues hatten ihn vor dreieinhalb Jahren für 30 Millionen Euro von Olympique Lyon geholt. In Manchester träfe der französische WM-Fahrer (zwei Kurzeinsätze) auf Ex-Chelsea-Trainer Enzo Maresca.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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