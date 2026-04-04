Liverpool: Slot-Entlassung unausweichlich?

Der FC Liverpool läuft in dieser Saison den eigenen Ansprüchen hinterher. Nach einem Transfersommer, in dem fast 500 Millionen Euro für Neuzugänge ausgegeben wurden, belegen die Reds in der heimischen Liga nur Rang fünf. Der Rückstand auf die Champions League-Plätze beträgt fünf Punkte – eine Qualifikation liegt nicht mehr in der eigenen Hand.

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Auch aus dem FA Cup musste sich Liverpool nun verabschieden. Beim heutigen 0:4 gegen Manchester City wurde der 20-fache englische Meister teils vorgeführt. Der ‚kicker‘ titelt: „City düpiert Liverpool im FA Cup-Viertelfinale“. In die gleiche Kerbe schlägt ‚n-tv‘: „Liverpool erlebt einen katastrophalen Pokal-Nachmittag in Manchester“.

Das Debakel in Manchester war bei weitem nicht der erste enttäuschende Auftritt in der laufenden Saison. Insgesamt mussten die Reds wettbewerbsübergreifend bereits 15 Niederlagen hinnehmen. Trainer Arne Slot steht seit Monaten in der Kritik.

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Entlassung unausweichlich?

Gerüchte über eine mögliche Entlassung machten bereits die Runde. Medienberichten zufolge ist es so gut wie sicher, dass sich Liverpool vom niederländischen Übungsleiter trennt. Lediglich der Zeitpunkt sei unklar, da der designierte Nachfolger Xabi Alonso erst im Anschluss an die laufende Spielzeit übernehmen wolle.

Von einem solchen Plan möchte Slot aber nichts wissen. Auf die Frage, ob er in die Transferangelegenheiten für den Sommer involviert sei, antwortete er auf der gestrigen Pressekonferenz: „Ja, bin ich.“ Der Trend spricht jedoch klar gegen den 47-Jährigen.

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Fakt ist: Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln macht Slot zu wenig. Die zu oft biederen Auftritte des Liverpooler Starensembles werfen Fragen auf. Schafft er es nicht, das Ruder schnell rumzureißen, erscheint eine Entlassung unausweichlich.