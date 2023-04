Schalke plant zweigleisig: „Sind nicht blauäugig“

Thomas Reis muss einräumen, dass sich Schalke 04 schon jetzt mit der Zweitklassigkeit auseinandersetzt. „Natürlich sind wir nicht blauäugig“, so der S04-Coach im Gespräch mit der ‚WAZ‘, „wir schauen, welche Spieler für beide Fälle da sind, da bin ich in Gesprächen involviert. Wir wollen lieber den Erstliga-Fall planen.“

Nichtsdestotrotz ist er „immer noch fest davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, betont Reis. Die Verantwortlichen vertrauen ihrem Übungsleiter. Sportvorstand Peter Knäbel kündigte bereits an, dass man mit Reis auch in die zweite Liga gehen würde. Aktuell rangieren die Knappen mit 21 Punkten am Tabellenende der Bundesliga.

