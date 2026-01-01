Gabun schmeißt gesamtes Team um Aubameyang raus

Der Afrika-Cup ist um eine verrückte Geschichte reicher. Die Regierung von Gabun veröffentlichte nach der 2:3-Niederlage gegen die Elfenbeinküste noch in der Nacht ein Video, in dem Sportminister Simplice-Désiré Mamboula dem Fußballverband harte Konsequenzen ankündigte: „Angesichts der beschämenden Leistung der Panther beim CAN beschließt die Regierung die Auflösung des Trainerstabs, die Suspendierung der Nationalmannschaft bis auf Weiteres und die Ausgrenzung der Spieler Bruno Ecuele Manga und Pierre-Emerick Aubameyang“, so Mamboula.

Neben Trainer Thierry Mouyouma wird also auch die Karriere von Aubameyang bei der Nationalmannschaft wohl jäh beendet. Der 36-Jährige war der Kapitän seines Landes und absolvierte insgesamt 83 Länderspiele. Beim Afrika-Cup verlor Gabun alle drei Partien in der Gruppenphase, wodurch das Turnier vorzeitig beendet ist.