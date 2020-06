Bericht: Bayern zieht sich aus Havertz-Poker zurück

Die Ausgangslage ist klar: Kai Havertz sieht sich bereit für den nächsten Karriereschritt. Und Bayer Leverkusen will seinem Star (18 Scorerpunkte seit dem Jahreswechsel) keine Steine in den Weg legen – sofern die Ablöseforderung von 100 Millionen Euro erfüllt wird.

Nicht dazu bereit ist offenbar der FC Bayern. Die Münchner ziehen sich laut der ‚Sport Bild‘ für 2020 „aus dem Poker zurück“. Sollte Havertz 2021 noch immer verfügbar sei, wolle man die Situation beim frischgebackenen Deutschen Meister neu bewerten.

Dass diese Konstellation eintritt, ist eher unwahrscheinlich. Havertz selbst bevorzugt laut ‚Sportbuzzer‘ einen zeitnahen Wechsel zu Real Madrid – ein erstes Angebot der Königlichen soll Bayern jedoch abgelehnt haben. Auch der FC Chelsea will den 21-jährigen Offensivallrounder wohl verpflichten.

Oberstes Transferziel der Bayern in diesem Sommer ist Leroy Sané (24, Manchester City), außerdem steht die Verpflichtung von Tanguy Kouassi (18, PSG) kurz bevor und es soll noch ein Rechtsverteidiger kommen. Der Top-Kandidat heißt Sergiño Dest (19, Ajax Amsterdam). Da der FCB in Zeiten der Coronakrise ein zu großes finanzielles Risiko verständlicherweise scheut, ist Havertz in diesem Sommer schlicht zu teuer. Auch, wenn die Bayern drohen, sich das hoffnungsvollste deutsche Talent durch die Lappen gehen zu lassen. Worüber sie sich in Zukunft noch kräftig ärgern könnten.