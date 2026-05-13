Real-Chaos: Geht Valverde von Bord?

Die Verantwortlichen von Manchester United schauen offenbar sehr genau auf die Situation bei Real Madrid, um im Sommer möglicherweise Profit aus dem Chaos zu schlagen. Der ‚Mirror‘ berichtet, dass die Red Devils einen Transfer von Federico Valverde in Erwägung ziehen. Sollte der 27-jährige Uruguayer aufgrund der Querelen innerhalb des Real-Teams auf den Markt kommen, wäre United auf jeden Fall im Rennen.

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Innerhalb der Real-Mannschaft schlage sich ein großer Teil auf die Seite von Aurélien Tchouaméni (26), der auch schon mit United in Verbindung gebracht wurde. Die Chance, dass Valverde verkauft wird, schätzen die Engländer dem Bericht zufolge aber höher ein. Deshalb rückt der Vizekapitän von Real am Old Trafford jetzt mehr in den Fokus.

Mit Casemiro (34) verliert der aktuelle Tabellendritte der Premier League im Sommer einen wichtigen Mann im zentralen Mittelfeld. Den Brasilianer könnte Valverde – auch wenn beide unterschiedliche Spielertypen sind – ersetzen. Vertraglich ist der Rechtsfuß noch bis 2029 gebunden. Die Ablösevorstellungen der Madrid-Bosse dürften es dementsprechend in sich haben.