Fortgeschrittene Verhandlungen: Altimira doch zu RB?

Bereits im Sommer des vergangenen Jahres sickerte das Interesse von Eintracht Frankfurt an Sergi Altimira durch. Der Mittelfeldspieler galt als Wunschkandidat von Ex-Trainer Dino Toppmöller, ein Angebot von 22 Millionen Euro schmetterte Betis Sevilla aber ab. Kalt wurde die Spur jedoch nie, Gespräche wurden weiterhin geführt. Doch ein Bundesligist droht den Adlerträgern nun in die Quere zu kommen.

Wie die ‚FAZ‘ berichtet, ist auch RB Leipzig sehr angetan von Altimira. Mehr noch, Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer stehe bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit den Beratern des 24-Jährigen.

Verkäufe haben Priorität

Am Main muss man sich also beeilen, sollte man Altimira noch in die Bankenmetropole locken wollen. Allerdings sollen dafür erst Verkäufe getätigt werden, um Gehalt einzusparen. Ein Umstand, von dem Leipzig profitieren will.

Ein Angebot von Galatasaray, das Betis 25 Millionen Euro boten und Altimira ein Jahresgehalt von drei Millionen Euro in Aussicht stellte, lehnte der Rechtsfuß ab. In Sevilla steht Altimira noch bis 2029 unter Vertrag. Unwahrscheinlich allerdings, dass er diesen erfüllen wird.