Defensiv-Verstärkung: Schalke schlägt bei City zu

Schalke 04 bedient sich einem Medienbericht zufolge bei Manchester City. Nach Informationen von ‚Sky‘ wechselt Innenverteidiger Ko Itakura zu den Königsblauen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Raum steht eine Leihe plus anschließender Kaufoption über vier Millionen Euro. Sky zufolge haben sich die beiden Klubs bereits geeinigt. Am morgigen Mittwoch werde Itakura nach Deutschland fliegen, um den Medizincheck zu absolvieren.

Im Januar 2019 war der heute 24-jährige Japaner von Kawasaki Frontale zu den Citizens gewechselt. Seitdem wurde er zweimal an den FC Groningen verliehen. Nun steht für den fünffachen Nationalspieler der Sprung in die Bundesliga an.