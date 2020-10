Inter - M'gladbach 2:2 | Die Noten zum Spiel

Von Beginn an schien die Prioritätensetzung von Borussia Mönchengladbach klar zu sein: Inter Mailand und vor allem Lukaku vom eigenen Tor fernhalten. Das gelang den Fohlen in der ersten Halbzeit auch, das eigene Offensivspiel vernachlässigte die Elf vom Niederrhein dabei aber. Das Resultat war eine ereignisarme erste Hälfte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zur zweiten Halbzeit wechselte Inter-Trainer Conte den Argentinier Lautaro Martínez ein, der Schwung in die Partie brachte und maßgeblich am 1:0 von Inter durch Lukaku beteiligt war (49.). Die Gladbacher kämpften sich nach dem Gegentreffer zurück in die Partie und kamen per Foulelfmeter zurück in die Partie. In der 83. Minute ging die Rose-Elf nach einem Treffer von Jonas Hofmann, der traumhaft von Florian Neuhaus eingesetzt wurde, in Führung. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Lukaku markierte nach einer Ecke von Aleksandar Kolarov den 2:2-Endstand (90.).

Die Torfolge

49' Lukaku: Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Martínez entwischt im Rücken von Ginter und wird von Vidal bedient. Per Kopf legt der Argentinier in die Mitte ab, wo aber Freund und Feind verpassen. D’Ambrosio rettet den Ball vor dem Toraus und macht ihn nochmal scharf. Über Umwege findet er Lukaku, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben muss.

63' Bensebaini (Foulelfmeter): Mit einem schnellen Haken lässt Thuram am linken Strafraumrand D’Ambrosio und Vidal alt aussehen. Der Neuzugang vom FC Barcelona lässt ungeschickt das Bein stehen und bringt Thuram zu Fall. Ein klarer Elfmeter, wie auch Schiedsrichter Björn Kuipers findet, zumindest nachdem er sich die Bilder am Bildschirm noch einmal angeschaut hat. Bensebaini verwandelt den Strafstoß sicher ins rechte Eck.

83' Hofmann: Dieses Tor sollte eigentlich Neuhaus gehören. Mit einem Traumpass über rund 40 Meter hebelt der Gladbach-Sechser zwei Abwehrreihen der Mailänder aus und schickt Hofmann steil. Der 28-Jährige steht allein vor Handanovic, tunnelt den Torhüter und stellt auf 2:1. Der VAR wittert zwar eine Abseitsstellung, Kuipers gibt den Treffer aber nach langer Beratungszeit.

90' Lukaku: Der späte Ausgleich für die Hausherren. Eine Kolarov-Ecke wird von Bastoni am kurzen Pfosten verlängert. Am langen Pfosten wartet Lukaku, der den Ball nur noch über die Linie drücken muss.

Die Noten

Eingewechselt

84' Herrmann für Embolo

90' Stindl für Plea

90' +5 Wolf für Thuram