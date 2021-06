Auch Dajaku nach Aue?

Leon Dajaku könnte seine nächsten Entwicklungsschritte in der zweiten Liga gehen. Wie ‚Tag24‘ berichtet, zeigt Erzgebirge Aue Interesse am Offensivspieler, der aktuell noch bis Sommer 2022 vom FC Bayern an Union Berlin verliehen ist.

In Berling hat der 20-jährige Dajaku allerdings nicht die besten Aussichten auf regelmäßige Einsätze. In Aue könnte er derweil auf seinen ehemaligen Bayern II-Kollegen Nicolas Kühn (21) treffen, an dessen Verpflichtung die Veilchen aktuell arbeiten.