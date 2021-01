Lazio denkt an Bayerns Mai

Das zuvor kolportierte Interesse an Lars Lukas Mai aus dem europäischen Ausland kommt offenbar aus Italien. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ befasst sich Lazio Rom mit dem 20-jährigen Innenverteidiger. Aktuell ist Mai vom FC Bayern an Darmstadt 98 ausgeliehen, wo der 1,90 Meter große Abwehrspieler gesetzt ist. Eine hohe Priorität genießt Mai in der ewigen Stadt allerdings nicht.

Bei Lazio geht man davon aus, dass der Rechtsfuß frühestens im Sommer verfügbar wäre. Rom benötigt allerdings eine Soforthilfe. Da Luiz Felipe nach einer Knöchel-OP vorerst ausfällt, stehen Cheftrainer Simone Inzaghi lediglich drei fitte Innenverteidiger für sein 3-5-2-System zur Verfügung. Alternativ will Lazio warten, ob Skhodran Mustafis Vertrag beim FC Arsenal aufgelöst wird. Nach FT-Informationen weiß die Mustafi-Seite derzeit nichts von den aktuellen Abschiedsgerüchten.