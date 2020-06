Harnik: Werder will Relegation erlauben

Martin Harnik (33) dürfte in einer möglichen Relegation auch dann für den Hamburger SV auflaufen, wenn es gegen seinen Stammklub Werder Bremen geht. Dies kündigt Werder-Manager Frank Baumann laut ‚Bild‘ an: „Es ist vom HSV noch niemand auf uns zugekommen, dementsprechend gab es wegen Martin noch keine Gespräche. Wenn es dazu kommen sollte, dass der HSV in der Relegation spielt, dann gibt es bei uns ein klares Verständnis, dass man den Spieler freistellt – unabhängig vom Gegner. Das gehört sich so aus Gründen des Fairplay und der Wettbewerbsintegrität. Da wird es keine Probleme geben.“

Hintergrund: Harnik ist für die aktuelle Saison von Bremen nach Hamburg verliehen. Nur wenn der HSV aufstiegt, greift eine Kaufpflicht. Aktuell steht der einstige Dino auf dem Relegationsplatz in Liga zwei. Der SV Werder müsste in der Bundesliga noch einen Platz nach oben klettern, will man die Playoffs erreichen.