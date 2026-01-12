Freiburgs Ogbus vor Zweitliga-Wechsel

Im Rennen um Bruno Ogbus (20) kristallisiert sich ein Favorit heraus. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der 1. FC Kaiserslautern zur Stunde der heißeste Anwärter auf eine Verpflichtung des Innenverteidigers vom SC Freiburg. Die Verhandlungen über ein Leih-Geschäft seien in einem fortgeschrittenen Stadium.

Ogbus kommt beim SCF lediglich für die Zweitvertretung zum Einsatz, für die Profis absolvierte er in der laufenden Saison noch kein Spiel. Neben dem FCK bekunden auch die SpVgg Greuther Fürth, der VfL Bochum und der FC Luzern Interesse am talentierten Schweizer. Die Zeichen verdichten sich jedoch, dass das Trio leer ausgehen wird.