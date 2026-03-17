So startet Bayer gegen Arsenal

Nach den nervenaufreibenden Unentschieden gegen den FC Arsenal (1:1) und den FC Bayern (1:1) kann Trainer Kasper Hjulmand im Rückspiel des Achtelfinals in der Champions League aus dem Vollen schöpfen. Alejandro Grimaldo kehrt erwartungsgemäß in die erste Elf zurück und eröffnet wieder neue Möglichkeiten. In der Offensive sind Nathan Tella und Patrik Schick wieder einsatzbereit, Tella ist in der Königsklasse aber nicht spielberechtigt.

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Hjulmand entscheidet sich dafür, im Vergleich zum Hinspiel keine einzige Veränderung in der ersten Elf vorzunehmen. Noch ein kurzer Blick zu den Gastgebern: Dort sitzt Bayer-Eigengewächs Kai Havertz, der im Hinspiel vom Punkt getroffen hatte, zunächst auf der Bank.

So spielt Bayer

So spielt Arsenal