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UEFA Champions League

So startet Bayer gegen Arsenal

Wenn gleich um 21 Uhr das Spiel zwischen dem FC Arsenal und Bayer Leverkusen in London angepfiffen wird, geht es im Rückspiel des Champions League-Achtelfinals um alles. FT zeigt, welche Elf Trainer Kasper Hjulmand ins Rennen schickt.

von Dominik Sandler
1 min.
Aleix Garcia jubelt mit seinen Teamkollegen @Maxppp
Arsenal Leverkusen

Nach den nervenaufreibenden Unentschieden gegen den FC Arsenal (1:1) und den FC Bayern (1:1) kann Trainer Kasper Hjulmand im Rückspiel des Achtelfinals in der Champions League aus dem Vollen schöpfen. Alejandro Grimaldo kehrt erwartungsgemäß in die erste Elf zurück und eröffnet wieder neue Möglichkeiten. In der Offensive sind Nathan Tella und Patrik Schick wieder einsatzbereit, Tella ist in der Königsklasse aber nicht spielberechtigt.

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Hjulmand entscheidet sich dafür, im Vergleich zum Hinspiel keine einzige Veränderung in der ersten Elf vorzunehmen. Noch ein kurzer Blick zu den Gastgebern: Dort sitzt Bayer-Eigengewächs Kai Havertz, der im Hinspiel vom Punkt getroffen hatte, zunächst auf der Bank.

So spielt Bayer

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So spielt Arsenal

Arsenal
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 White in at right-back
🇧🇪 Trossard returns to the XI
🇸🇪 Gyokeres up top

Let's lead from the front, Gunners 👊
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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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