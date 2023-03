Trainerwechsel bei Watford

Der englische Zweitligist hat sich von seinem Trainer Slaven Bilic getrennt. Die Hornets vermelden die Entlassung des 54-jährigen Kroaten und seines Stabs offiziell. Einen neuen Übungsleiter haben die Klubbosse schon parat: Künftig steht Chris Wilder an der Seitenlinie.

Bilics Mannschaft gelang in den vergangenen neun Pflichtspielen nur ein Sieg – zu wenig für eine weitere Zusammenarbeit. In der Championship belegt Aufstiegsaspirant Watford nur Platz zehn und will unter dem Zweitliga-erfahrenen Wilder wieder nach oben kommen.

