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2. Bundesliga

Schalke: El-Faouzi spricht über Wechselgerüchte

von Tobias Feldhoff - Quelle: Ruhr Nachrichten
1 min.
Soufiane El-Faouzi zeigt etwas an @Maxppp

Soufiane El-Faouzi schiebt die Gerüchte um das Interesse anderer Klubs weg von sich: „Das ist keine Aufgabe von mir, sondern von meinem Berater“, so der Mittelfeldspieler im Anschluss an den 1:0-Erfolg gegen den Karlsruher SC. Aus dem Tritt bringen ihn die Spekulationen nach eigener Aussage jedenfalls nicht: „Es ist auf jeden Fall nichts Negatives.“

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Erst vor der Saison war El-Faouzi für 200.000 Euro Ablöse von Drittligist Alemannia Aachen gekommen und hat sich im Handumdrehen zum absoluten Leistungsträger bei den Königsblauen entwickelt. Diverse Klubs aus der ersten Liga bekunden inzwischen Interesse. Bis zu zehn Millionen Euro sollen die Schalker aufrufen, wollen den laufstarken Rechtsfuß aber eigentlich nicht schon nach einer Saison wieder abgeben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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