Gala kündigt Last-Minute-Deal an

Galatasaray macht aus der bevorstehenden Verpflichtung von El Chadaille Bitshiabu (21) keinen Hehl. Der amtierende türkische Meister bestätigt Verhandlungen mit RB Leipzig über den Leihtransfer des Innenverteidigers offiziell. Der 1,96-Hüne sei schon in Istanbul eingetroffen.

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Dem Vernehmen nach ist der Deal in trockenen Tüchern. Neben einer Leihgebühr (zwei Millionen) wurde auch eine Kaufoption in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro zwischen den Vereinen ausgehandelt. Am Freitag schließt das Transferfenster in der Türkei, bis dahin muss der Wechsel final über die Bühne gehen.