Ajax arbeitet an Ibrahimovic-Deal

Maximilian Ibrahimovic (19) könnte in Kürze in die Fußstapfen seines berühmten Vaters treten und das Trikot von Ajax Amsterdam überstreifen. ‚De Telegraaf‘ berichtet, dass der Sohn von Legende Zlatan im Fokus des Eredivisie-Klubs steht und per Leihe mit Kaufoption vom AC Mailand verpflichtet werden soll. Dabei setzt sich Ajax offenbar gegen zahlreiche Bewerber aus den Niederlanden durch.

Ibrahimovic spielt momentan in der zweiten Mannschaft der Rossoneri und liefert in der Serie D ab. In 16 Ligaspielen gelangen ihm fünf Tore und vier Assists. Sein Vertrag bei den Rossoneri ist noch bis 2027 gültig, jedoch steht nun der vorzeitige Abgang bevor.