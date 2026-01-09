Menü Suche
Kommentar
Eredivisie

Ajax arbeitet an Ibrahimovic-Deal

von Dominik Schneider - Quelle: De Telegraaf
3 min.
Ajax Amsterdam @Maxppp

Maximilian Ibrahimovic (19) könnte in Kürze in die Fußstapfen seines berühmten Vaters treten und das Trikot von Ajax Amsterdam überstreifen. ‚De Telegraaf‘ berichtet, dass der Sohn von Legende Zlatan im Fokus des Eredivisie-Klubs steht und per Leihe mit Kaufoption vom AC Mailand verpflichtet werden soll. Dabei setzt sich Ajax offenbar gegen zahlreiche Bewerber aus den Niederlanden durch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ibrahimovic spielt momentan in der zweiten Mannschaft der Rossoneri und liefert in der Serie D ab. In 16 Ligaspielen gelangen ihm fünf Tore und vier Assists. Sein Vertrag bei den Rossoneri ist noch bis 2027 gültig, jedoch steht nun der vorzeitige Abgang bevor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Eredivisie
Serie A
Ajax
Mailand
Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović

Weitere Infos

Eredivisie Eredivisie
Serie A Serie A
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Mailand Logo AC Mailand
Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert