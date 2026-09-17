Frohe Kunde bei El Mala
Said El Mala hat seinen grippalen Infekt komplett ausgestanden. Cheftrainer René Wagner erklärte auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des 1. FC Köln gegen den Hamburger SV (Samstag, 15:30 Uhr): „Said ist zu 100 Prozent fit und hat jetzt voll trainiert. Diese Woche musste nicht gesteuert werden. Er ist für uns natürlich eine Startelf-Option in Hamburg.“
Zuletzt musste El Mala kürzertreten, beim 1:1 gegen Werder Bremen am vergangenen Wochenende reichte es nur für einen Joker-Einsatz. Nun dürfte der 20-Jährige in die Anfangsformation zurückkehren. El Mala wurde heute zudem von Bundestrainer Jürgen Klopp in den 44-Mann-Kader berufen und ist für die zweite Hälfte der Länderspiele vorgesehen. Gegen Serbien (1. Oktober) oder Griechenland (4. Oktober) könnte Kölns Offensivstar sein Debüt im DFB-Trikot feiern.
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