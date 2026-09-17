Said El Mala hat seinen grippalen Infekt komplett ausgestanden. Cheftrainer René Wagner erklärte auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des 1. FC Köln gegen den Hamburger SV (Samstag, 15:30 Uhr): „Said ist zu 100 Prozent fit und hat jetzt voll trainiert. Diese Woche musste nicht gesteuert werden. Er ist für uns natürlich eine Startelf-Option in Hamburg.“

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Zuletzt musste El Mala kürzertreten, beim 1:1 gegen Werder Bremen am vergangenen Wochenende reichte es nur für einen Joker-Einsatz. Nun dürfte der 20-Jährige in die Anfangsformation zurückkehren. El Mala wurde heute zudem von Bundestrainer Jürgen Klopp in den 44-Mann-Kader berufen und ist für die zweite Hälfte der Länderspiele vorgesehen. Gegen Serbien (1. Oktober) oder Griechenland (4. Oktober) könnte Kölns Offensivstar sein Debüt im DFB-Trikot feiern.