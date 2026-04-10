Chelsea-Zoff: Enzo entschuldigt sich

Enzo Fernández zeigt nach dem Zoff infolge seiner Aussagen Reue. Laut ‚Sky Sports‘ haben sich der Mittelfeldspieler und sein Berater Javier Pastore bei der Vereinsführung des FC Chelsea entschuldigt. Gegenüber ‚Top Mercato‘ erklärt Pastore dazu: „Wir sind mit Chelsea auf einer Wellenlänge. Wir haben uns gestern und vorgestern zwischen Chelsea und dem Spieler versöhnt. Es gab nie wirklich Probleme. Wir haben die Dinge geklärt.“

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Fernández hatte sich kürzlich positiv über die Stadt Madrid geäußert und damit Gerüchte über einen künftigen Wechsel zu Real Madrid befeuert. Daraufhin wurde der argentinische Weltmeister von Chelsea-Coach Liam Rosenior für zwei Spiele suspendiert. Fernández-Berater Pastore bezeichnete die Bestrafung als „komplett ungerechtfertigt“. Nun zeigen beide aber eine gewisse Einsicht.