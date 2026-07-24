Werder Bremen möchte sich nach der Erfahrung mit der Leihe von Victor Boniface (25/Bayer Leverkusen) im vergangenen Sommer für die wichtige Planstelle im Sturmzentrum nicht auf Last-Minute-Transfers verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, streben die Grün-Weißen „eine schnellere Lösung an und wollen jemanden verpflichten, der solide Zuverlässigkeit garantiert und von Tag eins verfügbar ist“, auch wenn beim potenziellen Neuzugang dann qualitative Abstriche gemacht werden müssen.

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Demnach sei es unwahrscheinlich, dass Werder einen Angreifer verpflichten wird, der 15 Tore aufwärts garantiert. Auch die wirtschaftliche Komponente fließe in die Überlegungen ein: „Werder kann ohne Verkäufe keine Transfers im zweistelligen Millionenbereich tätigen. Daher schaut man nach Spielern, die ihre Klasse zwar durchaus nachgewiesen haben, aber auch bezahlbar sind. Der neue Stürmer soll allerspätestens zu Saisonbeginn da sein“, so die Boulevardzeitung.