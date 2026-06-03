Braunschweig holt zweiten Neuzugang

Nach Frederik Jäkel (25) hat Eintracht Braunschweig den nächsten Transfer getätigt. Vom TSV Hartberg wechselt Damjan Kovacevic nach Niedersachsen und unterschreibt bis 2029. Da sein Vertrag beim österreichischen Erstligisten ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

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Der 21-jährige Rechtsverteidiger spielt seit drei Jahren in Hartberg und schaffte dort seinen Durchbruch bei den Profis. In der abgelaufenen Saison kam er auf 28 Spiele. „Man hat das Leuchten in seinen Augen gesehen und seine große Überzeugung gespürt, diesen Weg mit uns unbedingt gehen zu wollen. Er soll bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen“, so Sportgeschäftsführer Benjamin Kessel.