Hannover 96 erwägt eine Verpflichtung von Emir Sahiti (27). Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge liegt dem Außenstürmer des Hamburger SV ein Angebot des Zweitligisten vor. 96 hat Sahiti als möglichen Nachfolger für Daisuke Yokota (26/Glasgow Rangers) im Visier.

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Beim HSV steht Sahiti nur noch bis 2027 unter Vertrag. In den Planungen der Rothosen spielt er keine Rolle mehr, zuletzt war der Kosovare bereits nach Israel an Maccabi Tel Aviv verliehen.