Bochum schnappt sich Polter

Der VfL Bochum verstärkt seinen Angriff mit Sebastian Polter. Für zwei Jahre bindet sich der 30-jährige Mittelstürmer an den Bundesliga-Aufsteiger. Die vergangene Saison verbrachte Polter bei Fortuna Sittard in der niederländischen Eredivisie.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Sebastian Polter bringt aufgrund seiner Statur und Athletik eine neue Komponente in unser Spiel, er ist physisch stark und weiß seinen Körper auch entsprechend einzusetzen“, sagt VfL-Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz.

Bochums Neuzugang freut sich „auf die kommenden Herausforderungen. Ich bin froh, dass der Wechsel so schnell über die Bühne gegangen ist“, sagt Polter, „der VfL Bochum, ein echter Traditionsverein, ist zurück in der Bundesliga. Ich bin schon stolz, dass ich für einen solchen Klub spielen darf – und das dazu noch in Deutschlands höchster Liga.“

In der Bundesliga kickte Polter zuvor für den VfL Wolfsburg, den 1. FC Nürnberg, Mainz 05 und Union Berlin.