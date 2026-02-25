Fortuna: Der Plan mit Appelkamp

Bei Fortuna Düsseldorf würde man den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Shinta Appelkamp (25) gerne verlängern. Dies könne zu ähnlichen Bezügen wie bislang möglich sein, berichtet die ‚Bild‘.

In dieser Saison läuft das Eigengewächs den eigenen Ansprüchen analog zur Teamleistung deutlich hinterher. Nur zwei direkte Torbeteiligungen weist Appelkamp in der Liga auf. „Meine Zukunft kann man auch danach klären, das ist bei mir jetzt kein großes Thema“, verweist der Rechtsfuß darauf, dass man zunächst einmal die sportlichen Sorgen hinter sich lassen muss. Nur zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone.