Liverpool: Hughes wird neuer Sportdirektor

Der FC Liverpool ist auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor fündig geworden. Wie die Reds offiziell bestätigen, übernimmt Richard Hughes ab Sommer den Posten. Der 44-Jährge hatte bereits angekündigt, dass er sein Amt als Technischer Direktor beim englischen Erstligisten AFC Bournemouth zum Saisonende niederlegen wird.

Hughes große Aufgabe wird es sein, die Post-Klopp-Ära einzuläuten. Dazu gehört unter anderem, einen passenden Nachfolger auf der Trainerposition zu finden. „Das ist es, was die Aufgabe ausmacht: Man muss die richtigen Entscheidungen treffen, die die Aussichten auf eine Mannschaft verbessern, die gewinnt und die Fans begeistert. Das ist es, was Liverpool seit langem gut gemacht hat, und die Ergebnisse sind für jeden sichtbar“, so der Schotte.