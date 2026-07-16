Tjark Ernst (23) wagt den Sprung in die Eredivisie und wird in der kommenden Saison in der Champions League an den Start gehen. Bei Vizemeister Feyenoord Rotterdam hat der bisherige Stammkeeper von Hertha BSC einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Dem Vernehmen nach kassiert der deutsche Hauptstadtklub eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

🇩🇪 Tjark Ernst, welcome to Rotterdam! 🧤 pic.twitter.com/DqrHYcN2gS — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 16, 2026

Ernst stand seit 2022 in Berlin unter Vertrag und schwang sich in der vergangenen Saison zu einem der besten Keeper der zweiten Liga auf. In der abgelaufenen Spielzeit blieb er in 33 Spielen elfmal ohne Gegentor. Interesse an Ernst signalisierte auch der VfL Wolfsburg, der nun dennoch durch den Wechsel profitiert und aller Voraussicht nach beim bisherigen Feyenoord-Stammkeeper Timon Wellenreuther (30) zuschnappt.