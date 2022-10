Medien: Tuchel offen für England-Job

Noch vor dem Weihnachtsfest muss Thomas Tuchel England verlassen. Durch den Brexit wurde auch die Reisefreiheit für EU-Bürger auf der Insel abgeschafft. Für Tuchel bedeutet dies, dass er nach seinem Rauswurf beim FC Chelsea binnen 90 Tagen ausreisen muss. Eventuell kehrt er aber bald wieder zurück.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tuchel steht bereit

Wie der ‚Daily Telegraph‘ berichtet, steht der deutsche Cheftrainer einem Engagement als englischer Nationaltrainer offen gegenüber, sollte die FA nach der WM in Katar einen Ersatz für Gareth Southgate suchen.

Der amtierende Nationalcoach hat jedoch keinerlei Pläne, den Posten zu räumen und will mindestens bis zur EM 2024 in Deutschland weitermachen. Nichtdestotrotz wurde in den vergangenen Wochen die Kritik an Southgate immer lauter. Mit den Three Lions musste er sich aus der Top-Gruppe der Nations League verabschieden.

Tuchel genießt ausgezeichneten Ruf

Spätestens nach dem Champions League-Titel mit Chelsea genießt Tuchel großes Ansehen in England. Daran ändert auch der für viele überraschende Rauswurf bei den Blues nichts. Hinzu kommt, dass er in seiner Zeit an der Stamford Bridge mit vielen englischen Nationalspielern zusammengearbeitet hat.

Dies trifft auch auf Mauricio Pochettino zu, der sich als Trainer beim FC Southampton und vor allem bei Tottenham Hotspur einen Namen in der Premier League gemacht hat und ebenfalls als Southgate-Nachfolger gehandelt wird.

Noch kein Kontakt zu Tuchel oder Pochettino

Wie Tuchel ist auch dessen damaliger Nachfolger bei Paris St. Germain aktuell ohne Verein. Der ‚Telegraph‘ stellt allerdings klar, dass es noch zu keinerlei Kontaktaufnahme zwischen dem englischen Fußballverband und einem möglichen neuen Nationaltrainer gekommen ist.