Vier Bundesliga-Spieler im Frankreich-Kader

Didier Deschamps hat das Aufgebot für das anstehende Final Four-Turnier der Nations League bekanntgegeben. Mit von der Partie sind unter anderem die Bundesligaspieler Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Lucas Hernández (alle FC Bayern) und Moussa Diaby (Bayer Leverkusen).

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Halbfinale bestreiten die Franzosen am 7. Oktober gegen Belgien. Setzen wird Deschamps dabei auch auf Mattéo Guendouzi, in der vergangenen Saison vom FC Arsenal an Hertha BSC verliehen, und inzwischen in Diensten von Olympique Marseille.