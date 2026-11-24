Hannover 96 könnte in Kürze einen neuen Versuch bei Davie Selke wagen. Die ‚Hannoversche Allgemeine Zeitung‘ berichtet, dass der 31-jährige Mittelstürmer im Winter-Transferfenster erneut Thema beim Zweitligisten werden könnte.

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Schon im Sommer hatten sich die Niedersachsen mit dem 1,95 Meter großen Rechtsfuß beschäftigt, das Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt allerdings nicht stemmen können. Selke steht noch bis 2028 bei Basaksehir Istanbul unter Vertrag, nach der Aufstiegssaison mit dem Hamburger SV war er 2025 als damaliger Zweitliga-Torschützenkönig in die Türkei gewechselt.

Kommt es nun zur Rückkehr nach Deutschland? Fakt ist: Hannover will sich im Winter unbedingt mit einem neuen Angreifer verstärken. Nach der Verletzung von Benjamin Källman (28) ist der Bedarf noch größer. Die 96er teilten am heutigen Dienstag mit, dass sich der Finne gegen die SpVgg Greuther Fürth (2:1) eine strukturelle Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen hat und mindestens für den Rest des Jahres ausfällt.