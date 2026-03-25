Letztes Angebot für El Mala

Brighton & Hove Albion will im Poker um Said El Mala (19) möglichst bald Klarheit haben. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ wird das nächste Angebot der Seagulls auch das letzte sein. Mehr als 35 Millionen Euro plus Boni wolle man dem 1. FC Köln nicht zahlen. Zeitnah soll ein Treffen zwischen FC- und Brighton-Verantwortlichen stattfinden.

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Gar 45 Millionen Euro Ablöse stellt laut dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ der FC Chelsea in Aussicht, zudem winkt ein Siebenjahresvertrag mit einem Gesamtgehalt von 35 Millionen Euro. Präferiertes Ziel von El Mala soll aber dennoch Brighton sein. Auch, weil der Hürzeler-Klub Bruder Malek El Mala (20), der für Kölns Regionalliga-Team spielt, für die zweite Mannschaft unter Vertrag nehmen würde.