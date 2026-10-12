Horrorserie: Fink muss gehen

Der türkische Erstligist Samsunspor entlässt Cheftrainer Thorsten Fink mit sofortiger Wirkung. Das geht aus einer Mitteilung des Tabellen-16. der Süper Lig hervor. „Wir danken Thorsten Fink für seinen Einsatz für Samsunspor, die von ihm übernommene Verantwortung und die Professionalität, die er während seiner Amtszeit an den Tag gelegt hat“, lässt sich die Vereinsführung zitieren.

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TEŞEKKÜRLER THORSTEN FINK Samsunspor için harcadığı emek, üstlendiği sorumluluk ve görev süresi boyunca sergilediği profesyonellik için Thorsten Fink’e teşekkür ediyoruz. Unter der Anzeige geht's weiter Unter der Anzeige geht's weiter October 12, 2026

Nach nur 25 Spielen an der Seitenlinie des Klubs vom Schwarzen Meer muss der 58-Jährige bereits wieder den Hut nehmen. In der laufenden Spielzeit gelang Fink nur ein Sieg aus den ersten sieben Ligapartien, zuletzt setzte es fünf Niederlagen am Stück. In der vergangenen Spielzeit hatte Fink Samsunspor noch auf Platz sieben geführt.