Rassismus-Skandal um Vini | Kovac in Handschlag-Eklat verwickelt

Aussage gegen Aussage

Vinicius Junior steht erneut im Zentrum eines Skandals. Beim gestrigen 1:0-Sieg von Real Madrid in der Champions League gegen Benfica Lissabon erhob der 25-Jährige schwere Anschuldigungen gegen Gegenspieler Gianluca Prestianni (20). Nach Aussagen des Brasilianers habe ihn der Argentinier rassistisch beleidigt. Kylian Mbappé (27) will fünfmal das Wort „Affe“ gehört haben. In der Folge wurde das Spiel mehrere Minuten unterbrochen. Eindeutig nachweisen ließ sich das Vergehen nicht, Prestianni hatte das Trikot über den Mund gelegt.

Prestianni bestreitet die Anschuldigungen: „Ich möchte klarstellen, dass ich zu keinem Zeitpunkt rassistische Beleidigungen gegen den Spieler Vinicius Junior getätigt habe, der leider falsch interpretiert hat, was er zu hören glaubt.“ Benfica-Coach José Mourinho springt seinem Schützling zur Seite und prangerte Vinis Jubel nach dessen Tor an: „In einem Stadion, in dem Vinicius spielt, passiert immer etwas. Beide haben mir unterschiedliche Dinge erzählt. Aber ich glaube weder dem einen noch dem anderen. Ich möchte unabhängig bleiben.“

Nach dem Spiel ging der Streit in den sozialen Medien weiter. Benfica postete ein Video, das beweisen soll, dass die Real-Spieler zu weit weg waren, um die Aussagen zu verstehen. Vini wiederum machte seinem Ärger Luft: „Rassisten sind vor allem Feiglinge. Sie müssen sich das Hemd über den Mund ziehen, um zu zeigen, wie schwach sie sind.“ Ein klarer Fingerzeig Richtung Prestianni.

Zu laut

Das Aufeinandertreffen zwischen Real und Benfica war nicht das einzige Spiel, das für Aufregung sorgte. Auch beim 2:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo gab es Nebengeräusche. Atalantas Coach Raffaele Palladino verweigerte seinem Gegenüber Niko Kovac nach dem Spiel den Handschlag. Doch was war passiert?

Gegenüber ‚Sky Sports‘ machte Palladino das Verhalten der BVB-Bank verantwortlich: „Ich habe ihn lediglich darauf hingewiesen, dass sie meiner Meinung nach den Ton mäßigen und weniger bei den Schiedsrichtern protestieren sollten. Während des gesamten Spiels habe ich gesehen, wie sich ihre Bank systematisch über jede einzelne Entscheidung beschwert hat.“ Kovac zeigte sich auf der Pressekonferenz verdutzt über das Verhalten seines Kollegen: „Ich wollte ihm die Hand geben, aber ich habe nicht verstanden, was passiert ist. Er hat etwas auf Italienisch gesagt, das ich nicht verstanden habe.“ Ob es im Rückspiel einen Handschlag gibt?