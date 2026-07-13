BVB-Boss fordert große Transferwende

Ein konkretes sportliches Saisonziel möchte Vorstandssprecher Carsten Cramer gegenüber dem ‚kicker‘ nicht nennen. Aktuell ist auch noch nicht ganz klar, wohin die Reise von Borussia Dortmund in diesem Transferfenster geht. „Aktuell wird eine Menge vorbereitet. Wenn der erste Dominostein umfällt, dann kommt garantiert Bewegung rein“, verspricht der 57-Jährige, der eine klare Vision hat, wie der Verein künftig agieren soll.

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„Wir sind ein Verein, der Potenziale hebt und Fantasie weckt, das muss sich auch in der Transferpolitik widerspiegeln. Da war es kein Zufall, dass wir Ole Book als Sportdirektor geholt haben“, so Cramer, der für den Ex-Elversberger eine klare Aufgabe formuliert: „Wir werden wieder mehr in Werte investieren müssen, das ergibt sich aus unserer DNA. Wir sind der Verein, der entwickelt, die Spieler besser macht, und damit müssen wir einen anderen Marktwert generieren als aktuell.“

Junge Spieler länger halten

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich der Vizemeister drei Punkte auf die Fahne geschrieben hat, um in Zukunft noch erfolgreicher zu sein. Der aktuell wichtigste ist, das jährlich einkalkulierte Minus zu verringern, um handlungsfähig zu bleiben, wie auch Cramer gegenüber dem Fachmagazin noch einmal bekräftigt.

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„Wir sollten es schaffen, auch mal durch normale Transfers unser wirtschaftliches Ziel zu erreichen, nicht durch außergewöhnliche. Wir wollen nicht immer nur junge Spieler entwickeln, damit wir sie morgen verkaufen, sondern sie auch mal bis übermorgen oder überübermorgen bei uns behalten.“ Das klare Ziel, das über allem steht, sei aber nach wie vor, guten und erfolgreichen Fußball zu spielen.

Herausforderer bleiben oder überholen lassen?

„Das wird ohnehin immer schwieriger. Der internationale Wettbewerb wird jedes Jahr brutaler. Wir sind gerade auf der Kante der europäischen Top 10. Wenn wir das halten und nicht auf Platz 15 heruntergereicht werden wollen, dann müssen wir den nächsten Schritt gehen. Die Frage müssen wir uns stellen: Wollen wir der Herausforderer im europäischen Fußball- und Business-Establishment bleiben? Oder wollen wir uns von Klubs wie Newcastle, Aston Villa, Inter Mailand, Atlético Madrid oder gar Leipzig überholen lassen?“

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Trotz aller Befürchtungen geht Cramer mit einem guten Gefühl in die Saison, bittet jedoch angesichts der neuen Jugendlichkeit im Kader um Geduld: „Wir haben keinen echten Stammspieler verloren und ein sehr ordentliches Gerüst. Und zeitgleich müssen wir uns Zeit nehmen, weil wir jünger werden. So überzeugend Samuele Inacio war, so vielversprechend wie Joane Gadou ist, wir werden nicht davor gefeit sein, mit einer verjüngten Mannschaft auch mal Rückschläge zu erleben.“